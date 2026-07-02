Plataforma brasileira ajuda usuários a dominar o mercado cripto do básico à decisão estratégica

A AVO Educacional, plataforma brasileira especializada em educação financeira para o universo dos criptoativos, blockchain e ativos digitais, amplia o acesso ao conhecimento sobre a nova economia digital. Integrante do ecossistema OnilX, a iniciativa foi criada para capacitar desde iniciantes até profissionais que desejam compreender o funcionamento do mercado cripto e desenvolver habilidades para decisões estratégicas em investimentos e atuação profissional.

Com uma proposta centrada na educação e não na especulação, a plataforma reúne cursos gravados, materiais complementares, certificados, aulas ao vivo em planos específicos, comunidade de alunos, calculadoras financeiras e conteúdos atualizados sobre o mercado de ativos digitais. O objetivo é oferecer uma jornada estruturada de aprendizado que acompanhe a evolução do setor e as demandas crescentes por conhecimento em blockchain, tokenização e investimentos digitais.

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“O mercado de ativos digitais evoluiu rapidamente nos últimos anos e exige cada vez mais conhecimento para que as pessoas tomem decisões fundamentadas. A AVO foi criada para transformar conceitos complexos em aprendizado acessível, promovendo educação financeira de qualidade e ajudando alunos a compreenderem o ecossistema blockchain de forma estratégica e responsável”, afirma Cleverson Pereira, Head Educacional da OnilX e idealizador da AVO.

O avanço da digitalização financeira e o crescimento do interesse por criptomoedas têm impulsionado a busca por informações confiáveis sobre temas como Bitcoin, Ethereum, stablecoins, segurança digital e regulação. Nesse contexto, a AVO Educacional busca preencher uma lacuna existente entre o conteúdo técnico disponível no mercado e a necessidade de formação acessível para investidores, profissionais e pessoas que desejam compreender o funcionamento da economia digital.

A estrutura educacional da plataforma foi desenvolvida para atender diferentes perfis de público. Para iniciantes, os conteúdos abordam conceitos fundamentais como blockchain, carteiras digitais, segurança e funcionamento do mercado de criptomoedas. Já os investidores encontram módulos voltados para análise de ativos, gestão de risco, compreensão dos ciclos de mercado e estratégias de investimento. Profissionais de áreas como finanças, tecnologia, jurídico, comunicação e compliance têm acesso a conteúdos relacionados à regulação, tokenização, infraestrutura blockchain e mercado institucional.

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“Acreditamos que a educação é o principal caminho para tornar o mercado de ativos digitais mais acessível e seguro. Por isso, estruturamos a AVO para atender desde quem está dando os primeiros passos no universo das criptomoedas até profissionais que precisam compreender aspectos avançados de blockchain, regulação e mercado institucional. Nossa proposta é oferecer conhecimento aplicável, que permita aos alunos desenvolver visão estratégica e tomar decisões mais conscientes em um setor que evolui constantemente”, avalia Pereira.

Entre os temas abordados estão análise de ativos digitais, funcionamento das exchanges, custódia, liquidez, autocustódia, cibersegurança, proteção contra golpes, compliance para ativos virtuais e aspectos regulatórios relacionados às normas brasileiras e às diretrizes do Banco Central. A proposta é oferecer uma visão ampla do ecossistema, permitindo que o aluno desenvolva conhecimento técnico e capacidade analítica para atuar em um ambiente em constante transformação. Segundo Pereira, um dos diferenciais da plataforma é a abordagem baseada em fundamentos e gestão de risco. “Nossa proposta é combater a cultura do hype e das promessas de ganhos rápidos. Trabalhamos para que o aluno compreenda o mercado, seus riscos, oportunidades e impactos, desenvolvendo autonomia para avaliar cenários e construir estratégias alinhadas aos seus objetivos”, destaca.

O corpo docente reúne especialistas com experiência no mercado financeiro e de ativos digitais, incluindo Cleverson Pereira, Álvaro Rocha, Margarida Smith e Fernando Carvalho. A combinação entre experiência prática, conhecimento regulatório e metodologia educacional é apontada pela empresa como um dos pilares da formação oferecida. A crescente profissionalização do setor de ativos digitais tem ampliado a demanda por capacitação em temas relacionados à blockchain, compliance e inovação financeira. “Nesse cenário, iniciativas educacionais especializadas ganham relevância ao contribuir para a formação de profissionais preparados para atuar em um mercado que movimenta investimentos, tecnologia e transformação digital em escala global”, completa Pereira.

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SERVIÇO

Plataforma: AVO Educacional (Aprendizado Virtual OnilX)

Modalidade: Ensino online

Planos disponíveis: Mensal e anual

Recursos: Cursos gravados, materiais complementares, certificados, aulas ao vivo (conforme plano), comunidade de alunos e ferramentas financeiras

Site: https://avoeducacional.com.br/