Planos de demissões nos EUA recuam em setembro, mas tecnologia amplia cortes
Empregadores sediados nos EUA anunciaram 43.281 cortes de empregos em setembro, queda de 18% em relação a agosto, segundo levantamento da empresa global de recolocação profissional e coaching executivo Challenger, Gray & Christmas.
No acumulado até setembro, foram anunciados 573.195 cortes, recuo de 39% ante os 946.426 registrados nos primeiros nove meses de 2025, de acordo com o relatório.
"Os empregadores enfrentam custos elevados de energia, uma guerra incerta no Irã, uma alta de juros que pode tornar as contratações mais caras e, além disso, a probabilidade de aumento dos custos de saúde", disse Andy Challenger, diretor de receita (CRO) da Challenger, Gray & Christmas.
O setor de tecnologia anunciou 10.799 cortes em setembro, alta de 77% em relação aos 6.103 de agosto. A tecnologia responde por 29% de todos os cortes anunciados em 2026, mais do que qualquer outro setor, segundo a Challenger.
As condições de mercado e da economia foram o principal motivo citado para os cortes de vagas em setembro.
Por outro lado, os empregadores anunciaram planos de contratação de 90.787 trabalhadores em setembro, acima dos 12.325 de agosto, com o início das divulgações de contratações sazonais. Ainda assim, o total ficou 23% abaixo do registrado em setembro de 2025 e foi o menor para um mês de setembro desde 2011. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado