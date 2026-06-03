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Planos de clima e de segurança energética têm que andar juntos, diz presidente da Petrobras

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 08:03:00 Editado em 03.06.2026, 08:12:48
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A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira (3) que é extremamente importante falar de transição energética, mas que a segurança energética é o pilar do desejo de todas as nações, junto com a segurança alimentar e a defesa territorial. Ela participou de palestra no XIV Fórum de Lisboa na manhã desta quarta-feira, 3.

"Precisamos evoluir um pouco mais nessa discussão de como é que a segurança energética e o futuro da segurança energética do País conversam com todos esses esforços do País em função de uma melhor situação climática", disse. "Plano clima e plano segurança energética têm que andar de mãos dadas. Se essa carroça for posta na frente dos bois, ela não vai andar."

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Se dirigindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, Magda afirmou que essa questão se reflete no Judiciário. "É importantíssimo que o Judiciário esteja a par e com as melhores informações sobre todas essas questões para que possa fazer a mediação mais justa de todos esses conflitos e garantir o progresso e o desenvolvimento do nosso País."

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