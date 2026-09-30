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Plano Nacional de Energia 2055 é publicado; renováveis podem superar 80% da matriz

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quarta-feira, 30, a publicação no Diário Oficial da União (DOU) do chamado Plano Nacional de Energia (PNE) 2055, com a perspectiva de dobrar a oferta de energia até 2055. A participação das fontes renováveis no setor pode superar 80% da matriz energética nacional (em setores como transportes, indústria, residências e agropecuária).

O PNE 2055 também aponta que a demanda por energia elétrica crescerá mais de quatro vezes até 2055. Nesta linha, os cenários avaliados indicam que a geração elétrica poderá ser até 99% baseada em energias limpas em cerca de 30 anos, com contínua expansão da participação das fontes eólica e solar.

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A infraestrutura de transmissão elétrica poderá triplicar até 2055, em extensão de linhas e capacidade de transformação. Em outra frente, os ganhos de eficiência no uso de energia poderão evitar mais de 25% do consumo final energético até 2055.

Foi mostrado ainda que a produção de biocombustíveis pode crescer até cinco vezes até 2055. O gás natural, por sua vez, deve continuar relevante para a "segurança e flexibilidade" do sistema energético, conforme informou o documento.

O PNE 2055 foi elaborado em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Com horizonte de 30 anos e publicação a cada cinco anos, o documento é base para o planejamento energético de longo prazo.

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