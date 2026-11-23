A Petrobras manteve praticamente o mesmo nível de investimentos em transição energética no Plano de Negócios 2027-2031 na comparação com o plano anterior (2026-2030), totalizando US$ 13,1 bilhões no novo plano, contra US$ 13 bilhões do anterior.

O investimento em bioprodutos caiu de US$ 4,8 bilhões para US$ 4,1 bilhões na mesma comparação. Desse total, US$ 1,5 bilhão serão destinados a negócios com etanol, setor que a estatal está voltando.

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Nesta segunda-feira, 23, a estatal anunciou uma parceria estratégica com a Cerradinho para a expansão da Neomille, produtora de etanol de milho.

A empresa também reduziu a previsão de investimentos em biodiesel e biometano, para US$ 900 milhões, dos US$ 1,1 bilhão previstos no plano anterior.

"A companhia mantém as ambições de buscar a neutralidade das emissões operacionais até 2050 e o 'Near Zero Methane 2030', alinhada à iniciativa 'Aiming for Zero Methane Emissions', promovida pela Oiland Gas Climate Initiative (OGCI), da qual a Petrobras é signatária", informou no seu Plano de Negócios 2027-2031.