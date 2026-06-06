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Plano da Raízen garante trajetória mais clara para o futuro, diz Shell

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 06.06.2026, 14:16:00 Editado em 06.06.2026, 14:23:42
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A Shell declarou apoio ao plano de recuperação extrajudicial da Raízen, formalizado nesta sexta-feira. A companhia afirmou, em nota, que a reestruturação deve proporcionar "maior estabilidade financeira e uma trajetória mais clara para o futuro".

A petroleira destacou ainda que o plano preserva a presença da marca Shell nos mercados brasileiros de postos de combustíveis, lubrificantes e aviação, além de manter sua participação no conselho de administração da Raízen.

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"Continuaremos trabalhando com a equipe de gestão da companhia, seus credores e demais partes interessadas para apoiar a implementação do plano e a sustentabilidade de longo prazo da Raízen", afirmou.

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