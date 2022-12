'Plano A, B e C é aprovação da PEC', afirma Rui Costa

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), enfatizou nesta segunda-feira, 19, que o novo governo continua trabalhando pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, apesar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que estabeleceu que os pagamentos do Bolsa Família não estão limitados pelo teto de gastos.

"A turma está negociando. O plano A, B e C é a aprovação da PEC", afirmou Costa, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição. "(A decisão de Gilmar) fortalece o plano A", completou.

O STF também concluiu o julgamento do orçamento secreto nesta segunda-feira, declarando o instrumento inconstitucional.

Questionado se as decisões do Supremo mudam a relação de forças entre o novo governo e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), Costa respondeu que "não se trata de medição de forças, mas de diálogo". "Vamos continuar dialogando", acrescentou.

Costa ainda repetiu que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar ainda nesta semana "a maioria" dos ministros que faltam para completar o governo que toma posse no dia 1º de janeiro.