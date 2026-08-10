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Plano & Plano informa que Cyrela está de saída do Conselho de Administração da companhia

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Plano & Plano divulgou nesta segunda-feira, 10, um novo acordo de acionistas, com a previsão da saída da Cyrela Brazil Realty do Conselho de Administração da companhia. O novo acordo envolve os fundadores da Plano & Plano, os empresários Rodrigo Luna (22,8% de participação) e Rodrigo Von Uhlendorff (15,5%), e, do outro lado, a Cyrela (33,4%), investidora da empresa há anos.

Segundo o documento, a própria Cyrela expressou o desejo de não participar mais da administração da Plano & Plano, nem indicar membros para o Conselho.

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A Cyrela tem dois dos seis assentos do colegiado. O copresidente da Cyrela, Efraim Horn, ocupa a vice-presidência do Conselho da Plano & Plano, e o diretor financeiro da Cyrela, Miguel Mickelberg, também integra o grupo.

O documento divulgado nesta segunda-feira substitui o acordo original, firmado em 2020. De lá para cá, a Plano & Plano fez sua oferta inicial de ações em Bolsa. Assim, diversos dispositivos constantes do acordo original perderam o seu objeto, quer seja porque atingiram a sua finalidade, quer seja porque se tornaram desnecessários, informaram as partes.

"Considerando a maturação da companhia, bem como da intenção de que a empresa se mantenha dentro dos princípios e parâmetros que nortearam a abertura de seu capital no Novo Mercado da B3, os acionistas desejam ajustar os termos e condições do acordo de acionistas original de forma a atualizá-lo", descreveram. O novo acordo na íntegra está disponível na área de investidores do site da Plano & Plano.

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Neste ano, a Cyrela também desembarcou do Conselho de outra empresa investida, a Cury, sob a argumento de que a empresa já era bem administrada e não precisava da sua presença no colegiado.

Vale lembrar que a Cyrela está acelerando os negócios do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) por meio da sua marca própria, a Vivaz - justamente o mesmo negócio da Cury e Plano & Plano.

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PLANO & PLANO/CONSELHO/CYRELA/SAÍDA
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