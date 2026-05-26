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Planalto tentará manter, no Senado, texto do acordo feito na Câmara sobre 6x1, diz Wagner

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 12:51:00 Editado em 27.05.2026, 01:36:13
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O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta terça-feira, 26, que o Palácio do Planalto trabalhará para manter o conteúdo acertado segunda-feira, 25, entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1. "Vamos tentar manter o texto do acordo feito na Câmara", disse Wagner a jornalistas no período da manhã.

A declaração ocorre após representantes da classe empresarial começarem a articular no Senado mudanças ao texto, mesmo antes da aprovação na Câmara.

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O texto objeto do acordo feito por Motta e Lula é um meio-termo entre as regras atuais e o conteúdo original das duas PECs que tramitam na Câmara, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP).

O projeto, cujo relatório foi lido na segunda-feira na comissão especial, estabelece carga semanal máxima de 40 horas, em uma transição que durará 14 meses, e veda redução salarial.

A expectativa é que a proposta seja votada na Câmara ainda nesta semana. Depois, precisará do aval do Senado.

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Jaques Wagner também minimizou eventuais problemas com o governo após a derrota imposta pelo Senado à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. "Minha relação está ótima", falou.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/Jaques Wagner
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