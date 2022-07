PL pretende obrigar empresas a divulgar salário em anúncios de emprego

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A proposta tramita na Câmara dos Deputados

Um projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) pretende obrigar que as empresas informem a faixa salarial em anúncios de emprego. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.

continua após publicidade .

O texto informa que a regra deve ser cumprida por empresas públicas e privadas. A instituição que não acatar a lei deverá pagar uma multa de cinco salários mínimos, totalizando R$ 6.060.

"As empresas buscam profissionais para o preenchimento de vagas disponíveis, porém não comunicam qual a faixa salarial, o que gera insegurança ao desempregado, ou seja, paira a dúvida se é um salário compatível com aquilo que ele está pretendendo ao buscar sua recolocação no mercado", afirmou Frota para Agência Câmara.



continua após publicidade .

O projeto será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e da CCJ (Constituição e Justiça e de Cidadania). Se aprovado, o texto segue direto para o Senado sem a necessidade de passar pelo plenário.

Atualmente, o projeto aguarda a designação de um relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News