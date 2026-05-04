TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

PL Minerais Críticos: parecer autoriza União a participar de Fundo Garantidor com R$ 2 bilhões

Escrito por João Caires e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 22:03:00 Editado em 04.05.2026, 22:12:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O parecer do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) ao PL 2.780/2024, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE), propõe um pacote de instrumentos de fomento para acelerar investimentos, reduzir risco financeiro de projetos e estimular o beneficiamento e a transformação mineral no Brasil.

No substitutivo, o relator incluiu formalmente, entre os instrumentos da política nacional, tanto o Fundo Garantidor da Atividade Mineral (FGAM) quanto o Programa Federal de Beneficiamento e Transformação de Minerais Críticos e Estratégicos (PFMCE), além de incentivos fiscais, financeiros, creditícios e regulatórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A proposta define que o fundo terá natureza privada e segregação patrimonial com objetivo de dar garantias a empreendimentos e atividades vinculados à produção de minerais críticos e estratégicos. O substitutivo também prevê que o FGAM poderá ser criado e gerido por instituição financeira oficial federal, dispensada licitação para sua escolha.

O parecer ainda explicita o tamanho do apoio público possível ao instrumento. O BNDES estima que sejam necessários R$ 5 bilhões para destravar os projetos. Pelo texto, a União poderá participar do FGAM como cotista no limite de R$ 2 bilhões.

Aporte setorial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do desenho do fundo, o substitutivo cria uma obrigação de aporte setorial durante a fase inicial da política. O texto estabelece que empresas que atuem com pesquisa, lavra, beneficiamento e transformação mineral de minerais críticos ou estratégicos devem aplicar anualmente uma parcela da receita operacional bruta (descontados tributos).

Nos primeiros seis anos após a regulamentação, a exigência é o mínimo de 0,3% em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica e o mínimo de 0,2% em integralização de cotas no Fundo. O texto abre a possibilidade de parte dessa obrigação ser cumprida via aportes ao próprio fundo, e prevê que o Executivo disciplinará fiscalização, operacionalização e sanções.

No eixo de industrialização, o parecer prevê um instrumento específico para estimular etapas de maior valor agregado. O substitutivo autoriza a União a instituir o Programa Federal de Beneficiamento e Transformação de Minerais Críticos e Estratégicos (PFMCE) para fomentar o beneficiamento e a transformação mineral e a mineração urbana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O incentivo central do programa é tributário: os créditos serão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com previsão de que, observada a legislação, possam ser usados para compensação de tributos federais ou ressarcimento em dinheiro.

O texto condiciona o acesso ao benefício a uma seleção e habilitação de projetos. Apenas empresas com projetos previamente habilitados pelo Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos (CMCE) poderão apurar créditos.

O regulamento poderá exigir contrapartidas, como percentual mínimo de utilização de bens e serviços de origem nacional, compromissos de disponibilização de parcela da produção para o mercado interno e dispêndios mínimos em bens de capital e despesas operacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARNALDO JARDIM CMCE FUNDO GARANTIDOR minerais críticos pl TERRAS RARAS União
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV