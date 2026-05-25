'PIX misterioso': Caixa antecipa pagamento de valores desbloqueados do saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira, 25, o início do pagamento da terceira etapa de valores desbloqueados do saque-aniversário do FGTS. Durante todo o dia, vários usuários relataram surpresa com recebimento do dinheiro, que ganhou a alcunha de "PIX misterioso" nas redes sociais. Até então, a expectativa era de que o desembolso começaria amanhã.

Segundo a Caixa, a medida deve mobilizar R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de pessoas. Os recursos são destinados para trabalhadores que optaram pela modalidade do saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025. A data do crédito acontece após a incorporação da rentabilidade mensal do FGTS (juros e atualização monetária).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os beneficiários que não têm conta cadastrada podem realizar o saque nos canais físicos de atendimento, como agências, lotéricas e terminais de autoatendimentos, até 1º de junho. O crédito a receber e o valor estão disponíveis para consulta no aplicativo FGTS.

A Caixa acrescenta que os trabalhadores nascidos em junho que optaram pelo saque-aniversário receberão os valores previstos a partir de 1º de junho, após o pagamento da parcela ou repasse às instituições financeiras previsto para o mês, conforme o calendário regular.