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'PIX misterioso': Caixa antecipa pagamento de valores desbloqueados do saque do FGTS

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 20:40:00 Editado em 25.05.2026, 20:48:02
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A Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira, 25, o início do pagamento da terceira etapa de valores desbloqueados do saque-aniversário do FGTS. Durante todo o dia, vários usuários relataram surpresa com recebimento do dinheiro, que ganhou a alcunha de "PIX misterioso" nas redes sociais. Até então, a expectativa era de que o desembolso começaria amanhã.

Segundo a Caixa, a medida deve mobilizar R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de pessoas. Os recursos são destinados para trabalhadores que optaram pela modalidade do saque-aniversário e foram demitidos entre 2020 e 2025. A data do crédito acontece após a incorporação da rentabilidade mensal do FGTS (juros e atualização monetária).

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Os beneficiários que não têm conta cadastrada podem realizar o saque nos canais físicos de atendimento, como agências, lotéricas e terminais de autoatendimentos, até 1º de junho. O crédito a receber e o valor estão disponíveis para consulta no aplicativo FGTS.

A Caixa acrescenta que os trabalhadores nascidos em junho que optaram pelo saque-aniversário receberão os valores previstos a partir de 1º de junho, após o pagamento da parcela ou repasse às instituições financeiras previsto para o mês, conforme o calendário regular.

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