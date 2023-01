PIS/Pasep começa a ser pago a partir de fevereiro; veja calendário

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os pagamentos se iniciam no dia 15 de fevereiro

O calendário de pagamento do abono salarial de 2023, relativo ao ano-base 2021, foi divulgado. Os trabalhadores começam a receber o benefício no dia 15 de fevereiro.

continua após publicidade .

Trabalhadores do setor privado (PIS) receberão de acordo com o mês de nascimento, enquanto servidores públicos são contemplados conforme o último dígito do número de inscrição no Pasep. O valor será de até R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo em vigor.

Leia também: Entenda propostas de reforma tributária paradas no Congresso

continua após publicidade .

O que você precisa saber

Os pagamentos do abono de 2023 serão feitos a partir de 15 de fevereiro

Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro e fevereiro, e os servidores com número do Pasep de final 0

No caso do PIS (setor privado), o pagamento é feito pela Caixa; no Pasep (servidores), pelo Banco do Brasil

A consulta ao valor exato estará disponível a partir de 5 de fevereiro

Todos os beneficiários receberão o dinheiro até 28 de dezembro de 2023

A estimativa é que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores recebam o abono neste ano, totalizando R$ 24,4 bilhões

Calendário de pagamentos de 2023

Trabalhadores da iniciativa privada (PIS):

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

continua após publicidade .

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em março: a partir de 15 de março

Nascidos em abril: a partir de 15 de março

continua após publicidade .

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril

continua após publicidade .

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho

continua após publicidade .

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho

continua após publicidade .

Servidores públicos (Pasep):

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro

continua após publicidade .

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News