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Piracanjuba compra Laticínio Sertão em Alagoas e amplia presença no Nordeste

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 11:47:00 Editado em 19.05.2026, 13:13:45
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O Grupo Piracanjuba anunciou, em nota, a aquisição do Laticínio Sertão, indústria especializada na produção de queijos localizada em Monteirópolis (AL), em movimento que reforça a estratégia de expansão da companhia no Nordeste e amplia sua atuação no segmento de lácteos e derivados. Os valores da transação não foram revelados.

Segundo a empresa, a operação fortalece a competitividade logística do grupo na região e abre espaço para futuros investimentos na ampliação da planta industrial.

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"A expectativa é expandir gradualmente, tanto a produção quanto o mix de produtos fabricados na unidade", afirmou o presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Claudio Lorenzo, na nota.

Fundado em 1955, o Laticínio Sertão atua na produção de queijo coalho, mussarela, queijo prato, provolone, ricota, cheddar, requeijão e manteiga, com distribuição concentrada no Nordeste. A fábrica está instalada em uma área de 70 hectares na zona rural de Monteirópolis, município alagoano com cerca de 7 mil habitantes, segundo dados do IBGE.

O executivo do Grupo Piracanjuba afirmou que a companhia pretende manter os cerca de 70 empregos diretos atualmente existentes na unidade. De acordo com o grupo, a produção seguirá inicialmente com a marca Laticínio Sertão e, de forma gradual, passará a incorporar a marca Piracanjuba.

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O contrato prevê a transferência integral do controle da indústria para o Grupo Piracanjuba, mas a conclusão da operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Até a decisão do órgão, as empresas continuarão operando de forma independente.

O Grupo Piracanjuba possui mais de 200 produtos em seu portfólio, incluindo as marcas Piracanjuba, Emana e LeitBom, além das licenciadas Almond Breeze, Ninho e Molico. A empresa conta com mais de 4,7 mil colaboradores, dez unidades fabris e 16 postos de resfriamento de leite, com capacidade de processamento superior a 7 milhões de litros de leite por dia.

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