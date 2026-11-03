Piracanjuba assume unidade da Complem em Goiás e amplia operação para 13 plantas
O Grupo Piracanjuba assumiu, em 1º de novembro, a operação da unidade industrial de lácteos da Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem), em Morrinhos (GO), após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O acordo prevê o arrendamento dos ativos industriais destinados à produção de lácteos e da marca Compleite, informou a empresa em nota.
Com a operação, a companhia passa a contar com 13 plantas industriais no País e prevê processar cerca de 300 mil litros de leite por dia na unidade goiana.
A operação também permitirá ao grupo ampliar a capacidade de fabricação de seus próprios produtos. Além de produzir e distribuir os itens da marca Compleite, preservando sua presença nos mercados em que já atua, a unidade passará a fabricar produtos da marca Piracanjuba. A companhia prevê investimentos na modernização da planta, atualização de equipamentos e ampliação da capacidade de processamento.
A transição envolveu a incorporação de aproximadamente 200 funcionários que atuavam na operação de lácteos ao quadro do Grupo Piracanjuba. Segundo a empresa, os investimentos poderão elevar o volume de leite industrializado na unidade, em linha com os planos de expansão dos negócios.
Com o arrendamento, a Complem deixa de operar diretamente a unidade industrial de lácteos, mas mantém suas demais atividades, incluindo captação e comercialização da produção de leite dos cooperados, grãos, nutrição animal, lojas agropecuárias e supermercados.
A cooperativa continuará responsável pelo relacionamento com os produtores, pela captação da matéria-prima e pelo pagamento aos associados. O leite será destinado ao Grupo Piracanjuba para processamento industrial.
O presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Claudio Lorenzo, afirmou, na nota, que o acordo representa "mais um passo na estratégia de crescimento", com ampliação da capacidade industrial e novas oportunidades para a cadeia de lácteos.
As duas empresas continuarão compartilhando o complexo industrial em Morrinhos, que também abriga armazém de grãos e fábrica de nutrição animal. A gestão das áreas comuns será realizada de forma integrada. O acordo prevê ainda uma atuação comercial conjunta em Goiás, com oportunidades de oferta de insumos agrícolas aos produtores de leite vinculados ao Grupo Piracanjuba.
Fundada em 1978, a Complem alcançou faturamento superior a R$ 1 bilhão em 2025, segundo informações da cooperativa. Já o Grupo Piracanjuba conta com cerca de 5 mil funcionários, 13 unidades fabris e 16 postos de resfriamento de leite, com capacidade de processamento superior a 7 milhões de litros por dia.