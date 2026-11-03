Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Piracanjuba assume unidade da Complem em Goiás e amplia operação para 13 plantas

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Grupo Piracanjuba assumiu, em 1º de novembro, a operação da unidade industrial de lácteos da Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem), em Morrinhos (GO), após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O acordo prevê o arrendamento dos ativos industriais destinados à produção de lácteos e da marca Compleite, informou a empresa em nota.

Com a operação, a companhia passa a contar com 13 plantas industriais no País e prevê processar cerca de 300 mil litros de leite por dia na unidade goiana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A operação também permitirá ao grupo ampliar a capacidade de fabricação de seus próprios produtos. Além de produzir e distribuir os itens da marca Compleite, preservando sua presença nos mercados em que já atua, a unidade passará a fabricar produtos da marca Piracanjuba. A companhia prevê investimentos na modernização da planta, atualização de equipamentos e ampliação da capacidade de processamento.

A transição envolveu a incorporação de aproximadamente 200 funcionários que atuavam na operação de lácteos ao quadro do Grupo Piracanjuba. Segundo a empresa, os investimentos poderão elevar o volume de leite industrializado na unidade, em linha com os planos de expansão dos negócios.

Com o arrendamento, a Complem deixa de operar diretamente a unidade industrial de lácteos, mas mantém suas demais atividades, incluindo captação e comercialização da produção de leite dos cooperados, grãos, nutrição animal, lojas agropecuárias e supermercados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cooperativa continuará responsável pelo relacionamento com os produtores, pela captação da matéria-prima e pelo pagamento aos associados. O leite será destinado ao Grupo Piracanjuba para processamento industrial.

O presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Claudio Lorenzo, afirmou, na nota, que o acordo representa "mais um passo na estratégia de crescimento", com ampliação da capacidade industrial e novas oportunidades para a cadeia de lácteos.

As duas empresas continuarão compartilhando o complexo industrial em Morrinhos, que também abriga armazém de grãos e fábrica de nutrição animal. A gestão das áreas comuns será realizada de forma integrada. O acordo prevê ainda uma atuação comercial conjunta em Goiás, com oportunidades de oferta de insumos agrícolas aos produtores de leite vinculados ao Grupo Piracanjuba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundada em 1978, a Complem alcançou faturamento superior a R$ 1 bilhão em 2025, segundo informações da cooperativa. Já o Grupo Piracanjuba conta com cerca de 5 mil funcionários, 13 unidades fabris e 16 postos de resfriamento de leite, com capacidade de processamento superior a 7 milhões de litros por dia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PIRACANJUBA/COMPLEM/UNIDADES/ACORDO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV