Piracanjuba assume operação de lácteos da Complem e prevê dobrar processamento em Goiás

O Grupo Piracanjuba e a Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem) firmaram parceria estratégica para a operação da unidade de lácteos da cooperativa em Morrinhos (GO). Em nota, o Grupo Piracanjuba explicou que assumirá exclusivamente a gestão dos ativos industriais de produção de leite e da marca Compleite, enquanto a Complem manterá suas demais atividades, incluindo captação de leite, grãos, nutrição animal, lojas agropecuárias e supermercados.

A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Até a decisão definitiva do órgão, as duas instituições continuarão atuando de forma autônoma e independente.

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Com a operação, a Piracanjuba ampliará sua capacidade industrial em Goiás. A unidade de Morrinhos passará a fabricar, além dos produtos Compleite, itens da própria marca Piracanjuba. A companhia também prevê investimentos em modernização da planta, atualização de equipamentos e expansão da capacidade de processamento, com potencial para dobrar o volume diário de leite processado.

A unidade deverá processar inicialmente cerca de 300 mil litros de leite por dia. A matéria-prima continuará sendo captada pela Complem, que permanecerá responsável pelo relacionamento com os produtores e pelo pagamento aos cooperados. O leite será destinado ao Grupo Piracanjuba para industrialização.

Segundo o presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Claudio Lorenzo, na nota, o acordo representa "mais um passo na estratégia de crescimento", com aumento da capacidade produtiva e ampliação do alcance dos produtos da companhia. A parceria também prevê a incorporação de cerca de 200 funcionários atualmente ligados à operação de lácteos da Complem ao quadro do Grupo Piracanjuba, garantindo a continuidade dos postos de trabalho.

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Apesar da mudança na gestão da unidade de lácteos, Complem e Piracanjuba continuarão compartilhando o mesmo complexo industrial. No local também funcionam um armazém de grãos e uma fábrica de nutrição animal, além de áreas comuns de apoio. A gestão desses espaços será feita de forma integrada.

Para a Complem, o acordo permite concentrar esforços nas demais atividades da cooperativa. Fundada em 1978, em Morrinhos, a entidade atua nas cadeias de leite, pecuária, grãos, nutrição animal, insumos e varejo. A cooperativa superou R$ 1 bilhão em faturamento em 2025, após alcançar a mesma marca pela primeira vez em 2022.

A marca Compleite, por sua vez, continuará presente nos mercados em que já atua, principalmente em Goiás e no Distrito Federal. Com mais de quatro décadas de história, a marca é voltada à produção de leite e derivados e passará a ser produzida e distribuída pelo Grupo Piracanjuba. O acordo prevê ainda uma atuação comercial conjunta em Goiás, com possibilidade de oferta de insumos agrícolas aos produtores de leite vinculados ao Grupo Piracanjuba.