Pilgrim's, controlada pela JBS, compra empresa britânica de produtos suínos

A Pilgrims Europe, braço europeu da Pilgrims, controlada pela brasileira JBS, acertou a aquisição da Walkers Deli & Sausage Company, produtora britânica de produtos premium de carne suína, da Samworth Brothers. A operação, informou a empresa em nota, está sujeita à aprovação do órgão de defesa da concorrência do Reino Unido, e ao cumprimento de procedimentos trabalhistas no país. Os detalhes financeiros da negociação não foram revelados.

Fundada em 1824, a Walkers opera quatro unidades de produção em um único complexo em Leicester, no Reino Unido, e emprega cerca de 1.150 pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O portfólio inclui linguiças premium, carnes cozidas fatiadas, bacon cozido, produtos para consumo rápido e patês. A companhia atende grandes redes varejistas britânicas e é especializada na produção de alimentos premium com marcas próprias dos varejistas.

Segundo a Pilgrims, a aquisição amplia sua presença no mercado britânico de alimentos e reforça a atuação em categorias de maior valor agregado de carne suína. As empresas já mantêm uma relação comercial, com a Pilgrims atualmente fornecendo parte da carne suína utilizada pela Walkers.

"O negócio fortalece nossa plataforma europeia, amplia nossas capacidades em alimentos de valor agregado e apoia nossas ambições de crescimento de longo prazo", disse o CEO da Pilgrims, Fabio Sandri, na nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o presidente da Pilgrims Europe, Ivan Siqueira, a aquisição permitirá fortalecer a cadeia de suprimentos integrada da companhia e ampliar sua presença em categorias premium de carne suína. "A Walkers é um negócio fantástico, com uma história de orgulho, uma equipe altamente qualificada e uma forte reputação em qualidade e inovação", afirmou.

A Samworth Brothers afirmou que a venda permitirá concentrar investimentos em áreas como alimentos para consumo fora do lar, produtos de confeitaria salgados, refeições prontas e marcas próprias. O grupo tem faturamento anual de 1,8 bilhão de libras. A Pilgrims Europe opera em mais de 40 unidades no Reino Unido, Irlanda, França e Holanda. A companhia atua nas cadeias de frango, suínos, cordeiros e bovinos.