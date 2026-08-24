PicPay tem lucro de R$ 282 milhões no 2º trimestre; alta anual é de 135%

O PicPay anunciou nesta segunda-feira, 24, um lucro ajustado de R$ 283 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 135% em relação ao mesmo período de 2025. O retorno (ROE, na sigla em inglês) anualizado chegou a 20,2% no trimestre, mesmo patamar de um ano antes, e acima de 15,5% do primeiro trimestre de 2026.

A receita líquida da fintech atingiu R$ 4,1 bilhões, crescimento anual de 67%. Já o total de clientes cresceu 10%, superando a marca de 70,4 milhões, de acordo com o balanço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O lucro bruto somou R$ 1,2 bilhão entre abril e junho, avanço anual de 48%, ligeiramente acima do guidance para o período, de R$ 1,15 bilhão. A margem financeira (NII, em inglês) alcançou R$ 2 bilhões, crescimento de 65% na mesma base de comparação.

O CEO do PicPay, Eduardo Chedid, destaca que o banco digital segue com o "avanço em eficiência operacional", enquanto diversifica receitas e cresce no crédito. A carteira de crédito fechou o segundo trimestre em R$ 31,9 bilhões, o dobro do que estava há um ano. No consignado privado, o PicPay atingiu 3,6 milhões de contratos desde o lançamento da modalidade pelo governo.

Os empréstimos com garantia, ou parcialmente garantidos, como consignado público e privado, e a antecipação do FGTS representavam 55% desse total. Do crescimento da carteira, 86% veio dessas modalidades com garantias e de cartões de crédito de clientes com relacionamento mais consolidado na plataforma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar disso, na qualidade dos ativos de crédito, a taxa de inadimplência (NPL, na sigla em inglês) para atrasos acima de 90 dias teve alta, chegando perto de dois dígitos. O indicador subiu de 4,1% no segundo trimestre de 2025 para 9,8% ao final de junho. Também foi maior do que o primeiro trimestre, quando fechou em 8,9%.

Já a inadimplência mais curta, para atrasos entre 15 e 90 dias, caiu de 8,4% ao final de março para 7,5% ao final do segundo trimestre, mas ainda acima maior do que há um ano, quando estava em 7%.

O novo diretor financeiro do PicPay, André Cazotto, disse que a alta da inadimplência mais longa é reflexo do "amadurecimento natural" da carteira e não representa uma piora na qualidade das novas concessões. Ele observa que a tendência, como parte da maturação dessa carteira, é que a inadimplência longa ainda possa ter nova alta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o terceiro trimestre de 2026, o PicPay projeta continuidade do crescimento da carteira de crédito, receitas próximas de R$ 4 bilhões e custo de risco entre 3,9% e 4,1%. No segundo trimestre, ficou em 3,9%, mesmo com o aumento das concessões e um cenário macroeconômico mais desafiador, ressalta Cazotto.

Desenrola

O PicPay renegociou R$ 520 milhões em dívidas pelo Desenrola, o programa do governo para renegociação de dívida. O diretor financeiro ressalta que o desconto médio ficou em 50%, com impacto em 5% em custo de crédito, que mede as despesas com provisões contra calotes descontadas das recuperações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os recursos capturados pelas maquininhas de cartão do PicPay (chamado de TPV) somou R$ 142,6 bilhões ao final de junho, expansão anual de 19%, impulsionada pelo maior uso do Pix e pelos cartões da fintech.