O PicPay fechou o terceiro trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 271 milhões, alta de 157% na comparação anual. A carteira de crédito cresceu 88%, para R$ 35 bilhões, puxada por produtos como o consignado privado.

A receita líquida do banco digital alcançou R$ 4,73 bilhões, crescimento de 73% na comparação anual. Em clientes, o PicPay fechou setembro com 72 milhões, expansão de 10%. Os resultados não incluem a consolidação da KEV seguradora, aprovada pelo Banco Central em julho.

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O CEO do PicPay, Eduardo Chedid, ressalta que do crescimento da carteira de crédito, 93% vieram de produtos com garantia ou linhas como o aumento do limite no cartão de crédito para clientes mais antigos, em que o banco tem mais relacionamento e conhece melhor.

A taxa de inadimplência da fintech, considerando atrasos acima de 90 dias, encerrou o trimestre em 10,7%, ante 9,8% no período anterior e 6% há um ano. Segundo Chedid, a maior parte desse aumento é explicada pelo a maturação natural de safras de empréstimos anteriores, o envelhecimento da carteira. "Não significa piora ou deterioração na qualidade do ativos, é simplesmente a maturação", disse Chedid.

Já a inadimplência mais curta, de 15 a 90 dias, passou de 7,5% no segundo trimestre, para 9,2%, afetada pelo Desenrola, programa de renegociação de dívida do governo federal. Alguns clientes renegociaram suas dívidas no segundo trimestre, saíram da faixa de atraso superior a 90 dias e voltaram a atrasar o pagamento das novas parcelas. Desconsiderando o efeito do programa, o indicador teria apresentado estabilidade de 8% no trimestre, com expectativa de atingir 7,9% até o fim do ano, de acordo com diretor financeiro (CFO) do PicPay, André Cazotto.

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O índice de eficiência alcançou 42%, uma melhora de 11 pontos porcentuais em um ano. O retorno patrimonial ajustado anualizado (ROE, na sigla em inglês) atingiu 18,5% no trimestre.

A receita média por cliente ativo (ARPAC) atingiu R$ 103,10 no trimestre, crescimento anual de 58% e quase cinco vezes superior ao custo de servir, de R$ 21,40, que avançou 20%.