Pico de inflação na França deve durar várias semanas ou mesmo meses, diz ministro

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Ministro da Economia da França, Bruno Le Maire afirmou nesta quarta-feira que o pico de inflação no país "deve durar semanas ou mesmo meses". Durante entrevista à rede de TV local BFM, ele comentou que o quadro inflacionário deve começar a melhorar e ficar mais próximo do normal no país no início de 2023.

Le Maire ainda ressaltou o trabalho do governo do presidente Emmanuel Macron para proteger a população contra a inflação.

Questionado, ele disse que aumentos salariais não devem resultar em mais imposto sobre a renda da população, no quadro atual.