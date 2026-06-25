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ECONOMIA

Picchetti nega 'alongamento do horizonte relevante' do Copom, diz que foi uma situação especial

Escrito por Cícero Cotrim, Célia Froufe e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 13:04:00 Editado em 25.06.2026, 13:14:07
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O diretor de Política Econômica e de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, negou nesta quinta-feira, 25, que o Comitê de Política Monetária (Copom) tenha feito um "alongamento" do horizonte relevante na última decisão, quando diminuiu a Selic de 14,50% para 14,25%.

"A gente não está alongando o horizonte relevante e a gente não pretende fazer isso, foi simplesmente uma situação muito especial que nos levou a chamar atenção para isso nesse conjunto de comunicados", disse Picchetti, durante entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, divulgado nesta manhã.

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Na última decisão, o Copom informou que a Selic necessária para levar o IPCA à meta no horizonte relevante, o quarto trimestre de 2027, ocasionaria volatilidade e resultaria em uma inflação abaixo da meta por vários trimestres. Por isso, foram avaliadas trajetórias alternativas, mirando o primeiro trimestre de 2028.

O diretor acrescentou que o Copom não publica cenários alternativos em momentos como o atual, em que os condicionantes da inflação não têm estabilidade relevante. Hoje, o uso de um expediente como esse limitaria os graus de liberdade do BC e poderia sinalizar uma trajetória de juros que não é considerada a melhor pelo comitê, ele disse.

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BC/RPM/COPOM/PICCHETTI
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