PIB global pode perder o 'equivalente a economia do Japão', diz diretora da OMC

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta quinta-feira, 19, que o Produto Interno Bruto (PIB) global pode perder o "equivalente a economia do Japão" com desglobalização. "Uma das nossas maiores preocupações atualmente é desglobalização e desassociação acontecendo entre vários países. Seria muito prejudicial para o mundo", observou.

Ngozi argumentou que, para recuperar o comércio, a globalização é essencial. Segundo a diretora-geral da OMC, reglobalizar e expandir acordos de comércio internacional pode resolver os problemas de vulnerabilidade nas cadeias de suprimento, agravados pela pandemia e guerra na Ucrânia.

Os comentários aconteceram durante coletiva de imprensa sobre comércio e investimento, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça.

Acompanhada pelo presidente do evento, Børge Brende, e outros participantes, Ngozi defendeu a necessidade de alcançar um multilateralismo forte, incluindo metas de transição verde, reforçando de forma indireta críticas ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos.