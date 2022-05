PIB (final) da Alemanha cresce 0,2% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2021

Mariana Gualter (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha expandiu 0,2% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre de 2021, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira, 25, pela Destatis, como é conhecida a agência alemã de estatísticas. O resultado veio em linha com a estimativa original e com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação anual, o PIB alemão teve expansão de 3,8% entre janeiro e março. O porcentual superou a estimativa original e o consenso do mercado, de alta de 3,7% no período. Com informações da Dow Jones Newswires.