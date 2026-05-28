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ECONOMIA

PIB dos EUA do 1º trimestre (2ª leitura) cresce à taxa anualizada de 1,6%

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 09:35:00 Editado em 28.05.2026, 09:42:12
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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 1,6% no primeiro trimestre de 2026, segundo a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 28. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 2% do PIB americano no período, como indicava a leitura inicial. No quarto trimestre de 2025, a economia dos EUA havia avançado bem menos, 0,5%, também em termos anualizados.

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1 trimestre 2ª LEITURA EUA PIB
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