PIB dos EUA cresceu a ritmo anualizado de 2,7% no 4º tri de 2022, mostra revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,7% no quarto trimestre de 2022, de acordo com revisão divulgada nesta quinta-feira, 23, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou abaixo da estimativa inicial e da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta de 2,9% em ambos os casos.

No terceiro trimestre, o PIB norte-americano havia mostrado expansão anualizada de 3,2%.

Em todo o ano de 2022, o PIB real dos EUA avançou 2,1% ante 2021, como havia sido estimado preliminarmente.

PCE

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 3,7% no quarto trimestre, enquanto o núcleo do PCE avançou 4,3%. Na primeira leitura, as altas do PCE e do núcleo haviam sido estimadas em 3,2% e 3,9%, respectivamente.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.