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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre de 2026, conforme a segunda leitura do Departamento de Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 3,4%, o mesmo resultado indicado na estimativa preliminar.

No segundo trimestre, a economia norte-americana cresceu 2,2%, também em termos anualizados.