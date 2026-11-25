PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 4,3% no 3º trimestre, aponta 2ª leitura
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre de 2026, conforme a segunda leitura do Departamento de Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 3,4%, o mesmo resultado indicado na estimativa preliminar.
No segundo trimestre, a economia norte-americana cresceu 2,2%, também em termos anualizados.
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