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ECONOMIA

PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 2,2% no 2º trimestre de 2026

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 2,2% no segundo trimestre de 2026, segundo a terceira e última estimativa do Departamento de Comércio, divulgada nesta quarta-feira, 30. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 1,5% no período. A leitura anterior havia apontado avanço de 1,5%. No primeiro trimestre, a economia dos EUA registrou expansão de 2,5%, também em termos anualizados, segundo revisão. A estimativa anterior era de alta de 2,1%.

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EUA/PIB/2º TRIMESTRE/FINAL
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