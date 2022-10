PIB dos EUA cresce a ritmo anualizado de 2,6% no 3º trimestre e supera recessão

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,6% no terceiro trimestre de 2022, de acordo com estimativa inicial divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado superou a mediana da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 2,4%.

Com o resultado positivo, a economia dos EUA superou a recessão técnica em que entrou no segundo trimestre, quando seu PIB encolheu 0,6%, marcando a segunda contração trimestral consecutiva.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 4,2% entre julho e setembro, após avançar 7,3% no segundo trimestre.

Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 4,5% no mesmo intervalo, após alta de 4,7% no trimestre anterior.