PIB dos EUA continuará sólido neste ano e mercado de trabalho permanece estável, diz Fed em ata

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) indica que os dirigentes seguem vendo um quadro macroeconômico resiliente, segundo documento divulgado nesta quarta-feira. A expectativa do BC dos Estados Unidos é de que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA mantenha ritmo sólido ao longo deste ano, enquanto o mercado de trabalho permanece estável e exposto a poucos riscos, apesar das preocupações persistentes com a inflação.

"Muitos participantes apontaram fatores específicos que seguem sustentando a atividade econômica, incluindo os investimentos empresariais ligados à inteligência artificial (IA), ganhos de produtividade, condições financeiras, política fiscal e mudanças regulatórias", diz o documento.

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Vários dirigentes também observaram que os impactos da recente alta dos preços do petróleo sobre a atividade econômica podem ser menores do que em episódios anteriores, citando fatores como o elevado nível atual de produção doméstica de petróleo nos Estados Unidos e a participação relativamente menor dos gastos com energia no consumo interno.

"A maioria dos participantes destacou, porém, que os acontecimentos no Oriente Médio aumentaram as incertezas em torno das perspectivas para a atividade econômica", ponderaram os dirigentes do Fed.

Em relação ao mercado de trabalho, os dirigentes do Fed observaram que a taxa de desemprego permaneceu praticamente estável nos últimos meses, enquanto a criação de vagas continuou fraca, em média. "Vários dirigentes ponderaram que o ritmo reduzido de geração de empregos não necessariamente indica fragilidade, já que pode estar alinhado ao crescimento mais lento da força de trabalho observado recentemente", destacaram os membros.

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De forma geral, os participantes esperam que as condições do mercado de trabalho permaneçam estáveis no curto prazo. Ainda assim, a maioria avaliou que os riscos para o lado do emprego dentro do mandato duplo do Fed estão inclinados para baixo.