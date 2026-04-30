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ECONOMIA

PIB dos EUA (1ª leitura) cresce à taxa anualizada de 2% no 1º trimestre

Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 10:01:00 Editado em 30.04.2026, 10:12:25
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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 2% no primeiro trimestre de 2026, segundo estimativa inicial do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira (30). Analistas compilados pelo Broadcast previam alta de 2,3% do PIB americano no período. No quarto trimestre de 2025, a economia dos EUA teve expansão bem mais fraca, de 0,5%, também em termos anualizados.

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