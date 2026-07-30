PIB dos EUA (1ª leitura) cresce à taxa anualizada de 1,5% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 1,5% no segundo trimestre de 2026, de acordo com a estimativa inicial do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 30. Analistas compilados pelo Broadcast previam alta de 2,1% do PIB americano no período. No primeiro trimestre, a economia dos EUA registrou expansão de 2,1%, também em termos anualizados.