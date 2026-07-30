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ECONOMIA

PIB dos EUA (1ª leitura) cresce à taxa anualizada de 1,5% no 2º trimestre

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 09:44:00 Editado em 30.07.2026, 09:56:13
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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 1,5% no segundo trimestre de 2026, de acordo com a estimativa inicial do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta quinta-feira, 30. Analistas compilados pelo Broadcast previam alta de 2,1% do PIB americano no período. No primeiro trimestre, a economia dos EUA registrou expansão de 2,1%, também em termos anualizados.

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EUA/PIB/2º TRIMESTRE/1ª LEITURA
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