PIB dos EUA (1ª leitura) cresce a ritmo anualizado de 6,9% no 4º trimestre

Da Redação

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 6,9% no quarto trimestre de 2021, de acordo com a primeira leitura do indicador, publicada nesta quinta-feira (27) pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 5,5%.

No terceiro trimestre de 2021, a economia americana teve expansão anualizada bem menor, de 2,3%. O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 6,5% entre outubro e dezembro. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 4,9% no mesmo intervalo.