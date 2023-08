PIB do Reino Unido sobe 0,2% no 2º trimestre de 2023, mostra pesquisa preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,2% no segundo trimestre de 2023 na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio acima das estimativas dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam estabilidade (0,0%) na comparação trimestral. Na comparação anual, o PIB do Reino Unido mostrou expansão de 0,4% entre abril e junho, informou o ONS. Analistas consultados pela FactSet esperavam avanço de 0,2%.

