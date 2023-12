PIB do Reino Unido encolhe 0,1% no 3º trimestre ante o 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 0,1% no terceiro trimestre ante o anterior, de acordo com leitura final do indicador, divulgada nesta sexta-feira, 22 pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio aquém da estimativa anterior e da previsão de analistas consultados pela FactSet, que sugeriam estagnação no período.

Em relação ao mesmo período de 2022, o PIB britânico cresceu 0,3% nos três meses encerrados em setembro. Neste caso, a previsão era de uma expansão de 0,6%.