PIB do Reino Unido cresce 0,4% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. O desempenho indica desaceleração da economia britânica, que teve expansão de 0,6% no primeiro trimestre de 2026. Na comparação anual, o PIB britânico teve alta de 1,2% entre abril e junho, ligeiramente acima do consenso da FactSet, de alta de 1,1%.