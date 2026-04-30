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ECONOMIA

PIB do México recua 0,8% no 1º trimestre ante 4º trimestre e sobe 0,1% na comparação anual

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 10:31:00 Editado em 30.04.2026, 10:43:17
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O Produto Interno Bruto (PIB) do México contraiu 0,8% no primeiro trimestre de 2026 ante o trimestre anterior, em termos ajustados sazonalmente, mas avançou 0,1% na comparação anual, marcando a primeira queda trimestral em mais de um ano, informou nesta quinta-feira, 30, o instituto nacional de estatísticas do país, Inegi.

A contração trimestral foi a primeira desde o quarto trimestre de 2024. A economia do México começou 2026 em ritmo fraco, com a produção no primeiro trimestre caindo pela primeira vez em mais de um ano. A produção industrial caiu 1,1%, os serviços recuaram 0,6% e a produção agrícola foi 1,4% menor.

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Espera-se que a atividade econômica ganhe força mais adiante neste ano, à medida que os investidores obtenham mais clareza sobre a revisão de julho do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). A Copa do Mundo de futebol, que o México sediará junto com os EUA e o Canadá em junho e julho, deve contribuir para um aumento do consumo.

O PIB do primeiro trimestre avançou 0,1% sem ajuste em relação ao primeiro trimestre de 2025, com a alta nos serviços compensando as quedas na produção industrial e agrícola. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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