PIB do México recua 0,6% no 1º trimestre de 2026 ante 4º trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do México recuou 0,6% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, conforme dados finais divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta de 0,9%, mas superou a leitura preliminar (-0,8%).

Na comparação anual, o PIB mexicano registrou alta de 0,4%, acima do consenso da FactSet e da primeira leitura, ambos de avanço de 0,2%.