PIB do México recua 0,6% no 1º trimestre de 2026 ante 4º trimestre de 2025
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 10:46:00 Editado em 22.05.2026, 10:54:51
O Produto Interno Bruto (PIB) do México recuou 0,6% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, conforme dados finais divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta de 0,9%, mas superou a leitura preliminar (-0,8%).
Na comparação anual, o PIB mexicano registrou alta de 0,4%, acima do consenso da FactSet e da primeira leitura, ambos de avanço de 0,2%.
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