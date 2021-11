Da Redação

O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou recuo de 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi). Na comparação anual, houve crescimento de 4,7%, na leitura final do dado.

Durante os nove primeiros meses do ano, a economia mexicana cresceu 6,4% ante igual período de 2020, segundo o comunicado oficial.