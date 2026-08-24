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ECONOMIA

PIB do México cresce 1,4% no 2º trimestre de 2026 ante 1º trimestre, mostra leitura final

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) do México avançou 1,4% no segundo trimestre de 2026 em relação ao primeiro, com ajuste sazonal, segundo leitura final divulgada nesta segunda-feira, 24, pelo instituto nacional de estatísticas do país (Inegi). O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar, ambas de alta de 1,5%.

Na comparação anual, o PIB cresceu 2,1% no segundo trimestre, também aquém da projeção de analistas e da leitura preliminar, de 2,2%.

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No trimestre, o setor de agricultura, criação e exploração de animais, aproveitamento florestal, pesca e caça representou 4,0% do PIB nominal a preços básicos. Já o setor de mineração equivaleu a 3,4% do PIB, e o de construção, a 7,3%. As indústrias manufatureiras responderam por 20,5% do PIB, segundo o Inegi.

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MÉXICO/PIB/2º TRIMESTRE/LEITURA FINAL
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