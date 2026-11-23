O Produto Interno Bruto (PIB) do México avançou 0,9% no terceiro trimestre de 2026 ante o segundo trimestre, conforme dados finais divulgados nesta segunda-feira, 23, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirmou a leitura preliminar e ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta de 0,8%. Na comparação anual, o PIB mexicano registrou alta de 3,3%, em linha com o consenso da FactSet e superando ligeiramente a primeira leitura, de avanço de 3,2%.