PIB do México (2ª leitura) avança 0,9% no 3º trimestre ante o segundo

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) do México subiu 0,9% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao segundo trimestre, de acordo com a segunda leitura do indicador, divulgada nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi, na sigla em espanhol). O resultado representa uma leve revisão em baixa do dado, que na primeira leitura apresentou alta de 1% no período. Em relação ao mesmo trimestre de 2021, por outro lado, o PIB mexicano foi revisado para alta de 4,3% nos meses de julho a setembro, de 4,2% anteriormente.