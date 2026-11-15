PIB do Japão (preliminar) fica estagnado no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão recuou 0,1% em taxa anualizada no terceiro trimestre deste ano, segundo dados preliminares divulgados pelo governo nesta segunda-feira, 16 (pelo horário local). O resultado representa uma desaceleração em relação à expansão de 1,7% registrada no segundo trimestre e marca a primeira leitura negativa desde o período de julho a setembro de 2025.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, porém, a economia japonesa ficou estagnada. O desempenho refletiu a perda de confiança dos consumidores em meio à inflação impulsionada pelos custos de energia.

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O resultado, contudo, dificilmente levará o Banco do Japão (BoJ) a interromper o ciclo de aperto monetário. Embora juros mais elevados tendam a conter a atividade econômica, a autoridade monetária precisa controlar a inflação, pressionada pela permanência dos preços do petróleo em patamares elevados e pela desvalorização do iene.

O consumo das famílias recuou 0,3% na comparação trimestral, repetindo a queda observada nos três meses anteriores. Segundo economistas, condições climáticas adversas tiveram impacto significativo sobre a atividade no período. Ainda assim, a inflação persistente deve continuar limitando a recuperação dos gastos dos consumidores.

Na contramão do consumo, os investimentos empresariais apresentaram desempenho positivo. Mesmo diante de incertezas relacionadas ao conflito no Oriente Médio e à elevação dos juros, os investimentos em capital fixo avançaram 1,6% no terceiro trimestre, após retração de 0,4% no período anterior.

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Economistas esperam que a economia japonesa volte a crescer, apoiada por resultados corporativos sólidos e aumentos salariais. A recuperação, porém, deve ocorrer de forma gradual, diante da resistência dos consumidores em ampliar seus gastos.

*Fonte: Dow Jones Newswires.