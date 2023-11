PIB do Japão cai 0,5% no 3º trimestre contra o anterior, mostra leitura preliminar

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão caiu 0,5% no terceiro trimestre de 2023 ante o anterior, na leitura preliminar, segundo dados divulgados pelo escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas da FactSet, de queda de 0,1% na comparação trimestral. Já na leitura anualizada, a economia contraiu 2,1%, enquanto o consumo privado se manteve estável ante trimestres.

