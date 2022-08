(via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2022, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Em relação a igual período do ano passado, o PIB japonês real subiu 2,2%. Já o Produto Interno Bruto do país nominal teve alta trimestral de 0,3% e avanço anual de 1,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.