PIB do G20 desacelera para 0,7% no 2º trimestre, ante meses anteriores, mostra OCDE

O crescimento do Produto Interno Bruto do G20 desacelerou ligeiramente para 0,7% no segundo trimestre, ante os três meses anteriores, segundo levantamento preliminar divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira, 14.

O resultado mostrou uma leve desaceleração ante o desempenho de 0,8% do trimestre anterior. Esse resultado refletiu um cenário misto entre os países do G20 para os quais havia dados disponíveis, com a maioria registrando uma desaceleração.

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Entre as economias do G20 com dados disponíveis, a contração na Arábia Saudita se aprofundou, com o PIB caindo 4,8% no segundo trimestre de 2026, após uma queda de 1,4% no primeiro trimestre. "Isso refletiu, principalmente, uma redução acentuada nas atividades ligadas ao petróleo", observou a OCDE.

O PIB também contraiu na África do Sul, recuando 0,2% no segundo trimestre, após crescer 0,4% no primeiro. Na Coreia, o crescimento do PIB desacelerou de forma acentuada, passando de 1,8% no primeiro trimestre para 0,6% no segundo, refletindo sobretudo o crescimento mais fraco das exportações e do consumo privado. O ritmo de crescimento também diminuiu no Brasil (de 1,1% para 0,5%), na China (de 1,3% para 0,9%) e na Índia (de 2,1% para 1,8%).

Em contrapartida, o crescimento registrou uma forte recuperação no México, com o PIB aumentando 1,4% no segundo trimestre após uma contração de 0,3% no primeiro, e manteve-se robusto na Indonésia, em 1,3% (nível semelhante ao do primeiro trimestre).

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O crescimento também ganhou força na Turquia (de 0,3% para 1,1%) e no Canadá (de 0,1% para 0,8%), enquanto na Austrália houve uma leve aceleração (de 0,3% para 0,4%). Na França, o PIB permaneceu estável no segundo trimestre, após uma contração de 0,2% no primeiro.