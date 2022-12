PIB do G-20 avança 1,3% no 3º trimestre ante o anterior, afirma OCDE

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G-20 cresceu 1,3% no terceiro trimestre ante o anterior, segundo estimativas preliminares, informa nesta terça-feira a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No segundo trimestre, o PIB dos países do grupo havia recuado 0,3% frente ao anterior. Já entre os países que integram a OCDE, o PIB cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo.

A OCDE diz em comunicado que a reação no G-20 foi em grande medida puxada pela recuperação da China, conforme começavam a ser relaxadas algumas das medidas mais duras contra a covid-19. O PIB chinês cresceu 3,9% no terceiro trimestre ante o segundo, após contração de 2,7% no segundo trimestre frente ao anterior. Nos EUA, houve crescimento de 0,7% no terceiro trimestre, após contração de 0,1% no anterior.

Também houve recuperação do crescimento na África do Sul e na Índia. Na Alemanha e na Arábia Saudita, o PIB continuou a crescer. Apesar da recuperação no G-20 como um todo, no Japão, no Reino Unido e na Turquia houve leves contrações no terceiro trimestre, acrescenta ainda a OCDE.