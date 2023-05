PIB do Chile cai 0,6% na comparação anual do 1º trimestre de 2023

Natália Coelho (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile caiu 0,6% no primeiro trimestre de 2023, na comparação anual. O resultado veio em linha com expectativas de analistas consultados pela FactSet. O resultado é atribuído a uma queda de 8,0% da demanda interna na mesma comparação. Já ante o quarto trimestre, a economia registrou expansão de 0,8%.

Segundo documento do banco central do país, as exportações aumentaram na comparação anual, enquanto as importações registraram queda.

"O comércio e o setor agropecuária e silvícola foram os que apresentaram uma maior queda (-4,1%), enquanto os serviços pessoais foram os principais contribuintes para a alta (+5,0%)", indica o BC.

O relatório ainda indica que a atividade mineradora apresentou uma queda de 0,4% na comparação entre o mesmo trimestre do ano passado, enquanto a pesca teve crescimento de 23,4%.