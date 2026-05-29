PIB do Canadá tem queda anualizada de 0,1% no 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá encolheu a uma taxa anualizada de 0,1% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados publicados pela StatCan - a agência de estatísticas do país - nesta sexta-feira, 29. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta de 1,4%.

O PIB do quarto trimestre de 2025 foi revisado para baixo, de queda de 0,6% para recuo de 1%, também em termos anualizados.