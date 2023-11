PIB do Canadá do 3º tri recua 1,1% ante o 2º trimestre, na leitura anualizada

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá sofreu recuo de 1,1% no terceiro trimestre ante o segundo, na leitura anualizada, informou nesta quinta-feira, 30, a agência oficial de estatísticas do país, Statcan. O resultado frustra a previsão de alta de 0,4% dos analistas ouvidos pela

. O PIB do segundo trimestre teve revisão forte, de contração de 0,2% antes informada a um avanço de 1,4%. No primeiro trimestre deste ano, houve avanço de 2,5%.