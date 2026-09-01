PIB do Brasil encerra 2º tri na 5ª posição em ranking de crescimento com 50 países

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O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve o quinto melhor desempenho no segundo trimestre de 2026 dentro de um ranking de crescimento considerando as informações de 50 países, divulgou a agência de classificação de risco Austin Rating.

O PIB do Brasil cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 ante o primeiro trimestre de 2026, segundo os dados das Contas Nacionais trimestrais publicadas nesta terça-feira, 1º de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Os únicos locais com desempenho melhor do que o do Brasil no período foram Irlanda (1%), Indonésia (0,9%), Angola (0,7%) e Malásia (0,6%).

O avanço brasileiro superou o resultado da economia de países como Estados Unidos (0,4%), Alemanha (0,1%), Itália (0%), México (0,3%) e Reino Unido (0,1%).

O Brasil deve encerrar o ano de 2026 subindo ao posto de 10ª maior economia do mundo, após ter ocupado a 11ª posição em 2025, conforme as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) compiladas pelo economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.

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Considerando o tamanho do PIB em dólares, o Brasil evoluirá ainda à 9ª posição no ranking de maiores economias do mundo em 2027.